Honderden handtekeningen in Waalre onder petitie voor behoud burgemeester Jan Brenninkmeijer

Analyse En toen ontplofte in Waalre de bom vol conflict­jes

13 augustus WAALRE - Onvoorstelbaar. Vier wethouders zeggen tegen de burgemeester ‘we vertrouwen je manier van handelen niet meer’ en daarna blijft het stil. Vijf weken lang hoort de gemeenteraad niets. Alsof de grootste crisis in Waalre in jaren niet bestaat. Als het ED er geen lucht van had gekregen, was het nog steeds een geheim geweest. Alleen de vertrouwenscommissie was summier bijgepraat.