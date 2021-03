Hongerstakende Victor in gesprek met burgemeester, maar eten doet hij nog steeds niet

,,Ik begin het nu wel echt te merken, voel me behoorlijk slapjes", vertelt Spijkerman, die al ruim twee jaar in zijn brommobiel leeft en daarmee in het buitengebied rond de Belgische grens zwerft. Sinds hij besloot te stoppen met eten, leeft hij op rolletjes Dextro Energy, cola en water. Hij toont een brief die hij deze week van burgemeester Ederveen ontving, met daarin een uitnodiging voor een gesprek op het gemeentehuis. Daaruit blijkt dat de gemeente al langer met Spijkerman in gesprek is over een oplossing voor zijn probleem.