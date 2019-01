Hoofdpijndossier gesloten: verkoop Klooster Waalre mag

Waalre - Met de aanstaande verkoop van Het Klooster is Waalre een hoofdpijndossier kwijt. De raad gaf gisteravond met een ruime meerderheid groen licht voor het van de hand doen van het monumentale pand. De gemeente gaat Het Klooster voor 1,2 miljoen euro verkopen aan twee investeerders. Die bouwen in het monumentale pand ruim twintig zorgappartementen en bieden de hurende verenigingen de komende tien jaar onderdak.

,,Het is een duur voorstel”, zegt CDA’er Suzan van de Goor. ,,Maar de maatschappelijke meerwaarde weegt zwaarder dan de gemiste opbrengsten.” Ze pleitte er wel voor om over een paar jaar alvast na te denken over de toekomst voor de verenigingen omdat de kans serieus aanwezig is dat die na tien jaar plaats moeten maken voor extra appartementen.

De voornaamste kritiek kwam van de twee oppositiepartijen D66 en PvdA. ,,Tien jaar is zo voorbij. En daarna is de discussie weer terug”, zegt D66'er Kees de Zeeuw. Hij vindt het een koopje voor de investeerders. De Zeeuw wil dat er een extern onderzoek komt en het plan financieel en juridisch wordt getoetst. Daar sloot Janpeter Hazelaar (PvdA) zich bij aan. Het ja-woord van de raad vindt hij gebaseerd op onvoldoende onderbouwing in ‘zo’n belangwekkend dossier’.

Twijfels

,,We zijn blij dat Waalre van deze molensteen is verlost”, zei VVD’er Alex Bijnen verwijzend naar stevige hobbels in het dossier. Zo liep een eerdere overeenkomst met welzijnsinstelling Lumens over Het Klooster al snel spaak. Lumens trok zich ondanks toezeggingen binnen een jaar terug uit de exploitatie van Het Klooster. Juridisch is nu volgens wethouder Arno Uijlenhoet voldoende vastgelegd dat de investeerders die Het Klooster nu kopen zich aan de afspraken over bijvoorbeeld de huisvesting van de verenigingen moeten houden. PvdA’er Hazelaar trok die zekerheid in twijfel en wil het - net als D66 - extra gecontroleerd hebben. Maar de meerderheid van de raad vertrouwt op de expertise ‘huisadvocaat’ van de gemeente die de stukken heeft gecontroleerd.

De Zeeuw had liever meerdere varianten van de plannen met Het Klooster gezien. Bijvoorbeeld het pand in eigendom houden en een woningbouwcorporatie zorgappartementen te laten bouwen in plaats van investeerders. Wethouder Uijlenhoet is duidelijk over de interesse van woningbouwcorporaties: die was er niet. ,,Niemand heeft zich er voor gemeld.”

Maximale resultaat