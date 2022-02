Hoog spel in prestigestrijd over strafzaak tegen vermogensbeheerder Box in Waalre

Zoektocht naar horecaper­so­neel dat met carnaval wil werken: 'We staan voor een uitdaging’

EINDHOVEN - Onverwacht lopen we tijdens carnaval toch weer de polonaise. Voor het zover is, moet de horeca nog wel even de personeelsroosters vol krijgen voor het volksfeest. Geen gemakkelijke opgave want veel personeel is in coronatijd gaan lopen. ‘We hopen dat oud-medewerkers een dag of wat willen bijspringen.’

17 februari