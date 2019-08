Horeca bij het Gat van Waalre?

Het beheer komt in handen van Ronald Brugmans, eigenaar van de vlakbij gelegen zwem- en duikschool De Smient. De plannen van Moniek en Ronald Brugmans dateren al van een jaar of negen geleden. Ronald, IT-professional en duiker, hoorde destijds dat de gemeente in Waalre-Noord de intentie had er de grond te herontwikkelen. Het echtpaar had belangstelling voor het daar geplande horecapunt. Ze wilden dat graag exploiteren in combinatie met een zwembad en een duikschool. Brugmans: ,,De gebiedsvisie was toen echter nog onvoldoende ontwikkeld. We besloten toen om, een paar honderd meter verder, op bedrijventerrein Het Broek vast met het zwembad en de duikschool te starten.’’