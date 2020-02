Hospice Valkenhof in Valkenswaard heeft een koppelbed: eindelijk weer even bij elkaar in bed liggen

VALKENSWAARD - Dankzij Team 65 van Roparun kunnen patiënten van het hospice en het verpleeghuis van Valkenhof weer eens samen met hun partner in bed liggen. Of met hun kleine kinderen. Het koppelbed is het ei van Columbus.

Juist als je elkaar het meeste nodig hebt, in de laatste fase van het leven, is lichamelijk contact vaak moeilijk. In het verpleeghuis of het hospice blijft het dan bij de hand vasthouden of een afscheidskus. Knuffelen in bed? Moeilijk, maar het koppelbed biedt uitkomst. Dankzij Team 65 van Roparun heeft Valkenhof in Valkenswaard er twee: één voor het hospice en één voor het verpleeghuis. Voor heel Zuidoost-Brabant zijn er 27 beschikbaar.

Roparun ontstond in 1992 als estafetteloop van Rotterdam naar Parijs. Deelnemers lieten zich sponsoren en de opbrengst was bestemd voor projecten in de zorg. In het pinksterweekend staat de 29ste editie op stapel. Sinds een paar jaar in de andere richting en tegenwoordig is er tegelijk een variant vanuit het Duitse Bremen naar Rotterdam.

Maar de organisatie is in meerdere opzichten gegroeid, vertelt teamcaptain Marleen van Beek. ,,Elk team probeert het hele jaar door donaties binnen te halen. Zo hebben we de afgelopen tijd hier in Valkenswaard worstenbroodjes en chocoladebollen verkocht, was er een wijnproeverij en konden klanten van Albert Heijn hun statiegeldbonnen aan ons geven." Dit jaar is een bedrag van 2 miljoen euro omgezet in ruim 700 koppelbedden. Valkenhof kreeg symbolisch het eerste bed overhandigd.

Even bij elkaar in bed liggen

Marleen van Opstal, verpleegkundige in het hospice van Valkenhof, is er blij mee. ,,Het gaat niet om heel oude mensen", zegt ze. ,,Boven de 80 is er minder behoefte aan lichamelijk contact. Maar voor een jonger stel kan dit een uitkomst zijn." Samen met een collega koppelt ze in een handomdraai de matrassen van het koppelbed en van een regulier ziekenhuisbed aan elkaar. ,,Met een matrastopper is van de naad niets meer te merken", verzekert ze. Van Opstal belooft dat het koppelbed niet in een magazijn onder het stof komt te zitten. ,,We gaan het actief aanbieden als er een nieuwe patiënt wordt opgenomen. Ik verwacht niet dat het vaak de hele nacht gebruikt gaat worden. Het zal vaak voldoende zijn als mensen overdag even bij elkaar in bed kunnen liggen. Wij zullen er dan op letten hen niet te storen." De verpleegkundige benadrukt dat niet alleen stellen er gebruik van zullen maken. ,,Denk aan een moeder met kinderen. Een peuter kan er nog wel naast in een eenpersoonsbed, maar als ze groter zijn, is een koppelbed heel fijn."