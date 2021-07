Hotel De Valk gaat weer open. Nieuwe uitbaatster heeft er duidelijk veel zin in

Het bijna honderdjarige Hotel De Valk, in 1922 gestart als herberg, krijgt zijn oude luister weer terug. Vanaf woensdag 7 juli staan de deuren van het hotel weer wijd open voor de gasten.

De nieuwe uitbaatster Wilberty Pontenagel is in haar nopjes en heeft er duidelijk zin in: ,,Het verzorgen van gasten, het contact met de mensen; die aspecten vormen voor mij de charme van de horeca.”

Facelift

Ruim een jaar was het muisstil bij het horecabedrijf op de kop van het uitgaanscentrum De Statie. Inmiddels heeft het interieur een behoorlijke facelift gekregen, waardoor Wilberty Pontenagel (57) uit Heeze haar gasten geheel ten dienste kan zijn.

,,We leggen de nadruk op de hotelfunctie, het verhuren van de zaal en het bedienen van de mensen op het terras. De lounge van het hotel en het restaurant zijn voornamelijk voor onze hotelgasten om te ontbijten en eventueel voor een kleine kaart voor anderszins eten.”

Quote Het comfort en de rust voor de hotelgas­ten blijft nummer één Wilberty Pontenagel

Dat neemt echter niet weg dat de verbondenheid met de Valkenswaardse gemeenschap ook zeer nauw zal blijven. Vooral via de verhuur van de zaal. Voor verenigingen, feesten en partijen én zakelijke bijeenkomsten.

,,Met lokale instellingen heb ik al contact gehad over een eventueel gebruik van de zaal. Denk daarbij aan een carnavalsorganisatie en enkele koren en muziekgezelschappen. Maar het comfort en de rust voor de hotelgasten blijft echter nummer één.”

Ruime ervaring in de horeca

Pontenagel heeft een ruime ervaring in de horeca, vooral als medewerkster in loondienst. Enkele jaren terug kreeg ze de behoefte iets voor zichzelf te zoeken. ,,Het was altijd keihard werken voor de baas. Die energie wil ik nu graag steken in het runnen van een eigen hotel.”

Het horecawerk begon voor Pontenagel als vrijwilliger in de catering, onder meer tijdens de Brabantsedag in haar woonplaats Heeze. In die hoedanigheid proefde ze aan het vak en kreeg ze als snel een baan in verschillende, regionale restaurants. Aanvankelijk in de keuken en later ook in de bediening.

Uitdaging

,,Dat directe contact met de mensen voelde meteen goed. Ik genoot ervan om het de mensen naar de zin te maken. En de hotelbranche trekt me omdat de dynamiek daar weer totaal anders is. Ik wil er zijn voor mijn gasten en vooral ook voor mijn medewerkers. Deze nieuwe vorm van gastvrouwschap is de uitdaging.”

Bij toeval werd Pontenagel op het spoor gezet van het Valkenswaardse hotel. En na de eerste gesprekken nam haar enthousiasme alleen maar toe. Ze noemt het pand heel bijzonder en de locatie geweldig. Bovendien is ze van vroeger bekend met de sfeer van Valkenswaard.

Klik

Toen de kogel definitief door de kerk was, kreeg ze dan ook al direct een klik met haar collega’s op het uitgaanscentrum De Statie en verschillende organisaties elders uit het dorp. ,,Ik heb al wat afspraken kunnen maken. Allereerst met directe collega’s hier op de Statie en ook de plaatselijke VVV.”

Ze ziet dan ook grote mogelijkheden voor haar bedrijf. Op doordeweekse dagen zal de nieuwbakken hotelhoudster vooral insteken op zakelijke overnachtingen. Maar ook is de verwachting dat de recreatie steeds belangrijker wordt.

,,Valkenswaard steekt steeds meer in op het toerisme. Helaas tot nu toe met weinig verblijfsmogelijkheden. Die leemte wil ik graag samen met mijn medewerkers opvullen.”