Hotel De Valk in Valkenswaard failliet

Gestolen, dure driewieler van de gehandicap­te Marcel uit Aalst stond om de hoek te koop op Markt­plaats

9:40 AALST - De prijzige driewieler van de gehandicapte Marcel de Pon (40) die half april achter zijn flat in Aalst is gestolen, is weer terecht. Hij is weggehaald door een ‘jeugdige’ dief, aldus de politie. Maar dat was niet alles: de dief misbruikte ook een kwetsbare man om gestolen spullen te verkopen.