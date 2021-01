HSP-coach Jolien Ballhaus geeft tijdens de lockdown blije workshops voor álle kinderen

WAALRE - Jolien Ballhaus uit Waalre begeleidt hooggevoelige kinderen. ,,Veel kinderen lopen er deze lockdown verloren bij. Dat gaat me aan het hart.” Daarom zijn nu álle kinderen welkom in haar nieuwe praktijkruimte.

Jolien Ballhaus kon op stel en sprong terecht in een mooie praktijkruimte op steenworp afstand van haar huis in Waalre. De begeleidster van hooggevoelige kinderen hoefde niet na te denken en betrok in de eerste week van januari haar nieuwe werkplek aan de Trolliuslaan. Donderdag gaf zij hier haar eerste van drie Feelgood Workshops aan vijf kinderen. De eerste inspiratiemiddag in deze tweede lockdown werd een succes.

Betekenis in het leven

Hooggevoelige kinderen zorgen voor uitdagingen. Voor hun ouders en voor de overige gezinsleden, voor de juf of meester op en voor anderen in hun omgeving. Maar hun gedachten en gedrag tarten vooral de jongens en meisjes zelf. Meer dan andere leeftijdgenootjes denken zij diep na en zoeken ze betekenis in hun leven.

Ballhaus heeft zich gespecialiseerd in het werken met deze kinderen, die een andere manier hebben van het verwerken van prikkels en emoties. Nieuwe ervaringen komen bij hen hard binnen en daardoor vertonen ze vaak druk gedrag, hangen ze de clown uit of trekken zich juist terug.

Zelf heeft de Waalrese, die ook als wandelcoach werkt en webinartrainingen geeft, drie HSP-kinderen. Ballhaus: ,,Van nature heb ik een heel positieve instelling. Wij kijken thuis altijd wat wél kan. Zo kwamen we de eerste lockdown prima door, maar de tweede ervaren veel kinderen als een enorme dreun. Er wordt niet gesport, de scholen blijven dicht, het is geen mooi weer... Veel kinderen lopen er verloren bij, dat gaat me echt aan het hart.”

In het afgelopen jaar heeft Ballhaus scholingen gevolgd met betrekking tot het beter begrijpen en begeleiden van kinderen en ze besloot het geleerde in de praktijk te brengen. ,,Meestal werk ik één op één, maar nu wilde ik in kleine groepjes álle kinderen weer blij maken door ze samen te laten spelen, waarbij ze op een ongedwongen manier van elkaar kunnen leren. Geen geitenwollensokkengedoe.” Zo gingen de kinderen op zoek naar wat ze spannend vinden en wat hen daarbij kan helpen, maar ook leerden ze benoemen waar ze goed in zijn. Goed voor ieders zelfvertrouwen.

Mocht de lockdown nog langer duren, dan zet Ballhaus de speciale lockdown-kinderworkshops wellicht voort.