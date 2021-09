Huisarts en fysio gaan samenwerken in Waalre: sneller schakelen en korte lijntjes

Bergstaete, zoals het nieuwe luxe complex gaat heten, voorziet daarnaast in drie appartementen op de eerste verdieping en twee penthouses op de tweede verdieping. Het oude pand gaat waarschijnlijk over een paar weken al tegen de vlakte, met de nieuwbouw start projectontwikkelaar JVL Vastgoed naar verwachting begin volgend jaar.

Het eerste contact tussen Lankhorst en Broers dateert al van ruim een jaar geleden en raakte in een stroomversnelling toen ze wat gingen samenwerken. Lankhorst nam vier jaar geleden de praktijk van de plotseling overleden dokter Vergroesen over en loopt inmiddels aan tegen ruimteproblemen. ,,We lopen elkaar echt in de weg”, lacht Lankhorst. ,,We hebben een waarnemend arts, drie doktersassistentes en twee praktijkondersteuners. Die assistentes zijn gespecialiseerd in onder meer huidtherapie, cesartherapie en stoppen met roken. In die hoedanigheid begeleiden ze zelf ook weer mensen. Meestal loopt er ook nog een coassistent rond. En dat allemaal in twee spreekkamers.”

Twee jaar geleden opende Max Broers van Fysiotherapie Cardo een tweede vestiging in Waalre. Ook hier is sprake van ruimtegebrek, al is het slim combineren van disciplines misschien nog wel belangrijker. ,,We doen van alles”, vertelt Broers, ,,fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, een stukje psychologie. Maar de samenwerking met de huisarts moest beter kunnen vond ik. Iedereen bekijkt een patiënt toch vanuit de eigen expertise, terwijl je door samen te kijken soms een beter behandelplan kunt opstellen.”

Leefstijl neemt bij beiden een steeds belangrijkere plek in, en ook op het gebied van ouderenzorg en corona zijn korte lijntjes handig. ,,Sneller schakelen”, vindt Broers. ,,We hebben momenteel zo’n 25 patiënten met long covid. Die hebben niet alleen conditioneel heel veel ingeleverd maar kampen ook vaak met psychische klachten. Als ik zo iemand nu wil doorsturen, moet ik een brief schrijven en meegeven. Dat kost tijd.” ,,Voor veel ouderen is het een grote stap om voor het eerst naar een fysiotherapeut te gaan”, vult Lankhorst aan. ,,Dan is het fijn als die een paar deuren verderop zit.”

Opening in januari 2023

Waar de huisartsenpraktijk in zijn geheel verhuist, houdt Broers zijn pand aan de Van Dijklaan. De sportschool die daar zit zou simpelweg niet passen in het nieuwe pand. Parkeerplaatsen zijn voorzien aan de achterkant, al hoopt Lankhorst op een kiss-and-rideplek voor de deur voor degenen die slecht ter been zijn. Als alles volgens planning verloopt, is de opening januari 2023.