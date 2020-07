Huiskamer ’t Pumpke in Valkenswaard ontstemd: niet weg voor woningen

VALKENSWAARD - In de gemeentelijke plannen moet Huiskamer ’t Pumpke in Valkenswaard plaats maken voor wonen. Dit kan pas na volledige overeenstemming met de huidige gebruikers.

Het bestuur van Huiskamer ’t Pumpke is hevig ontstemd. De gehele accommodatie, binnen- én buiten, aan de Le Sage ten Broekstraat, krijgt een woonbestemming. Volgens het bestuur zonder enig overleg. Bij voorzitter Frans Meurkens kwam de stoom uit zijn oren: ,,Wij zijn mensen die op basis van gelijkwaardigheid met iedereen kunnen praten. Wij zijn maatschappelijk betrokken en blijven doen waar al dertig jaar ons hart ligt.” Bij Huiskamer ’t Pumpke heerst een formule dat ieder zich thuis voelt en veilig is, zonder consumptiedruk en met de normale fatsoens- en gedragsregels. ,,Voor oud én jong. En oud is er ten behoeve van jong.”

Binnen het gemeentehuis wordt al jaren gewerkt aan de herontwikkeling van een aantal locaties. Eén van die plekken is de hoek Le Sage ten Broekstraat / Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat. Daar moeten twee huizen, ’t Pumpke, de gymzaal (met kickboksschool Siam Gym) en het sportveld verdwijnen. Er zijn 67 appartementen gepland.

Consensus

In april 2016 vernam ’t Pumpke voor het eerst van de plannen. Door de gemeenteraad is toen een amendement aangenomen dat ‘een wijziging in de functie, het gebruik of eigendom van de panden alleen door te voeren is als er consensus bestaat met de huidige gebruikers.’

Afgelopen juni lazen de mensen van ’t Pumpke weer iets over de plannen in de krant. Meurkens: ,,Het gemeentelijk schrijven van 3 juli jl. is het eerste formele contact. Via de website konden we de plannen bekijken.” Het Pumpke-bestuur heeft kennis genomen van de plannen en verwijst naar het begrip ‘overeenstemming’ in de wijziging uit 2016. Dat noemt Meurkens cruciaal. ,,Wij willen hier blijven. Iedere meter hebben we zelf naar eigen wensen ontwikkeld. Het binnen- en buitengebied vormen een onlosmakelijk geheel.”

En hij wijst nog eens op de betekenis van de Huiskamer. ,,We ontvangen dagelijks twintig tot dertig bezoeken. Elke bezoeker is voor ons de moeite waard. Wij proberen te verbinden.” Tijdens de raadsvergadering van 25 juni heeft wethouder Theo Geldens nog eens benadrukt dat het maatschappelijk vastgoed niet zomaar verdwijnt en ‘dat er honderd procent overeenstemming moet worden bereikt.’