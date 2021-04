,,We hebben besloten onze aanvraag in te trekken omdat er geen uitzicht is op een besluit hierover", legt Frans Meurkens, voorzitter van Stichting Huiskamer ‘t Pumke, uit. In een éénregelig briefje heeft het bestuur het besluit aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. ,,We hebben een bedrag van 6.200 euro gevraagd, maar het gaat er nu al zo lang over dat het voor ons niet meer hoeft. Het voelt als trekken aan een dood paard, en dat mag de politiek zich best aanrekenen.”

De subsidie voor 't Pumpke, een al jaren bestaande ontmoetingsplek voor jong en oud aan de Le Sage ten Broekstraat, is al langer onderwerp van discussie. In 2019 kreeg de stichting al te horen dat er een streep ging door de subsidie voor 2020, omdat ze te veel eigen vermogen in kas zou hebben. Volgens het Valkenswaardse subsidiebeleid kom je dan niet in aanmerking voor gemeenschapsgeld.

Eigen vermogen

,,Dat eigen vermogen is bedoeld voor de komende jaren, dat hebben we gereserveerd voor grotere kosten die er in de toekomst aan zitten te komen", vertelt Meurkens. ,,Dat hebben we ook meerdere keren bij de gemeente aangegeven, maar kennelijk is het volgens de regels van de subsidieverordening niet goed genoeg onderbouwd.” Meurkens vindt dat er voor vrijwilligersclub ‘wel erg strenge eisen worden gesteld'.

,,Dan gaat het over een term als egalisatiereserve, maar daar kunnen wij niks mee. Het is een technisch boekhoudkundig gebeuren dat onze pet te boven gaat, wij zijn een club bevlogen vrijwilligers, niet meer en niet minder.” De voorzitter hoopt dat het intrekken van de aanvraag de politiek aan het denken zet.

,,Ik zou zeggen: kijk op een andere manier naar vrijwilligerswerk. De uren die men bezig is met het bekijken en beoordelen van onze aanvraag staan in geen enkele verhouding tot de hoogte van het gevraagde bedrag. Het gevolg is dat mensen - en dan vooral kleinere vrijwilligersorganisaties - ontmoedigd worden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Nieuwbouw

Los van de subsidie-aanvraag ziet het bestuur zich ook geconfronteerd met het plan van de gemeente om op de plek van 't Pumpke nieuwbouw te realiseren. ,,Toevallig hebben we er deze week contact over gehad met gemeente, er is een afspraak gemaakt om het er over te hebben.” De stichting zou het liefst op de huidige plek blijven zitten. ,,Het is een centrale plek, je staat daar in verbinding met heel Valkenswaard en er is ook nog toezicht. Maar of we daar kunnen blijven, zullen we nog moeten zien.”