Huiskamer 't Pumpke in Valkenswaard vestigt haar hoop op de lokale politiek

Voor de deur bij 't Pumpke ligt een tegel met een spreuk. ‘Het is het gedrag wat hier telt en niet uw geld’. Het vertelt in een notendop wat de huiskamer wil zijn: een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen in Valkenswaard. Koffie en thee kosten een kwartje of twee. Wie zich aan de regels houdt, is welkom. Dat betekent: geen alcohol, geen drugs en respect voor de omgeving en elkaar.