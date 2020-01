Huiskamer voor heel Dommelen

Een lang gekoesterde wens van We Dommelen gaat in vervulling. Een eigen ontmoetingsplek centraal in het dorp, in het sport- en ontmoetingscentrum De Belleman.

Eén van de stimulerende krachten achter het project, Dorian Jonkers, blikt vooruit. ,,Het wordt een vaste plek voor al onze activiteiten én een centraal punt waar alles samenkomt dat met Dommelen te maken heeft.”

Voormalig tienercentrum

De nieuwe ruimte wordt zaterdag 11 januari feestelijk geopend, met als hoogtepunt de onthulling van de nieuwe naam van de accommodatie. We Dommelen krijgt zijn vaste stek aan de Damianusdreef, waar voorheen het tienercentrum huisde. Het beheer van het totale sport- en ontmoetingscentrum ligt al enkele jaren bij de Stichting De Belleman. We Dommelen krijgt met Cordaad nu het eerste gebruikersrecht van de nieuw ruimte.

Dorian Jonkers, secretaris van We Dommelen: ,,Het Bellemangebied is het kloppende hart van Dommelen. Daar horen we thuis.” We Dommelen is enkele jaren geleden ontstaan uit de vroegere Wijkraad Dommelen, en draagt in het nieuwe logo de slogan ‘Doe mee(r) met Dommelen’. ,,Al vijftien jaar geleden was het de vurige wens van de toenmalige wijkraad een vaste ruimte te krijgen om van daaruit plaatselijke activiteiten op te zetten. Toen werd het ook wel eens ‘Huiskamer’ genoemd. We willen echter een moderne ontmoetingsplek zijn, zonder tapijtjes op de tafels. We willen er zijn voor jong en oud, voor alle gezindten, voor alle verenigingen en organisaties. Dit wordt een ruimte voor iedereen.”

Koffie staat klaar

Voor zover het Dorian Jonkers nu kan invullen, zullen er straks alle bestuursvergaderingen gehouden worden. Maar ook het twee wekelijks koffie-uurtje als ontmoetingsplek voor Accent op Ieders Talent, een doe avond voor het verder ontwikkelen van de Mozaïekroutes door het dorp en het Repair Café, waarbij iedereen spullen kan laten repareren. Maar er komen ook thema-avonden en inloopmomenten voor vragen over gerichte onderwerpen. ,,Bij al deze bijeenkomsten geldt: ‘De koffie staat klaar’, voor jong en oud. We willen in de toekomst ook naar vrije ontmoetingsmomenten.”

Met de start van dit ontmoetingspunt wil We Dommelen nog meer aan de weg timmeren. ,,Maar we zullen daarbij ver van de politiek blijven.” Veel verwacht Dorian Jonkers van het We Dommelen Platform, een club van ondernemers en maatschappelijke organisaties die zich gaat inzetten voor nieuwe lokale activiteiten. ,,Een denktank voor ons, het We Dommelen-bestuur. Zij dragen suggesties aan, wij pakken het op. We Dommelen is zo een initiatief waarbij inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers voor Dommelen de handen ineen slaan.”