Huizen met een naam: Gehecht aan de stoplichten in Aalst

Oproep Op kamerjacht in Eindhoven: Hoeveel kijkavon­den heb jij al bezocht?

11:33 EINDHOVEN - Als student een kamer vinden in Eindhoven kan een flinke uitdaging zijn. Soms zit je met tien personen tegelijk op de bank van je potentiële nieuwe huis en soms sta je na acht van die avonden nog steeds met lege handen. Wat is jouw ervaring met het vinden van een kamer in Eindhoven? Deel 'm!