Hulphond in klas Aalst voor goede doel

Maar dat moet de, al ruim dertig jaar aan reuma lijdende, gastspreker van de stichting Hulphond Nederland ontkennen. Om zelfredzaam te zijn zit Van Haperen al tientallen jaren in een rolstoel, waarbij zij in haar dagelijkse activiteiten niet alleen wordt bijgestaan door haar familie, maar ook wordt geholpen door haar hond. Samen met echtgenoot Hans gaf ze vrijdag gastlessen in Aalst.