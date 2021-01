Huurappartementen boven de Valkenswaardse Hema

Boven de HEMA-winkel aan de Eindhovenseweg komen over de volle breedte elf appartementen. Alles boven de winkel maakt straks plaats voor drie nieuwe woonlagen. De ruimte boven de linkerkant van de winkel bestaat nu uit een strakke, rechthoekige opbouw met ramen. Aan de rechterkant is duidelijk te zien dat dit vroeger een woonhuis was.

Eén of twee slaapkamers

Na de verbouwing telt het complex elf appartementen in vier verschillende afmetingen. Op de eerste woonlaag, direct boven de winkel, komen drie appartementen. De twee woonlagen daarboven krijgen elk vier wooneenheden. De vier kleinste flatjes hebben één slaapkamer en zijn 58 vierkante meter groot. Verder komen er nog vier flats van 78 vierkante meter, twee van ongeveer 90 vierkante meter en een grote van circa 130 vierkante meter. Zij hebben allemaal twee slaapkamers.

De ingang van de appartementen in het centrum van Valkenswaard komt aan de Smidse, een zijstraatje van de Corridor-Oost. De appartementen zijn daar via een lift bereikbaar.

De initiatiefnemer van deze grootscheepse aanpassing, de Valkenswaardenaar Rob Olde Hampsink, vertelt dat alle appartementen verhuurd gaan worden. Hij kan nog niet zeggen hoe hoog de huur wordt. Olde Hampsink is eigenaar van het pand en als franchisenemer de baas van de Valkenswaardse Hema. In de winkel op de begane grond verandert niets, zegt hij. ,,De winkel blijft zoals hij nu is. Zij het dat die, tegelijk met het moderniseren van de verdiepingen, ook een facelift krijgt.” Verder wijst hij erop dat straks, na een grote opknapbeurt en het autoluw maken van de Eindhovenseweg, de winkelstraat een totaal andere uitstraling krijgt. ,,Dan woon je hier aan een wandelboulevard.”

Decennialang heeft de Valkenswaardse familie Rieter in het Hema-pand een winkel in huishoudelijk artikelen gedraaid. Sinds 1977 is het een Hema-filiaal. Vanaf 1996 is alles in handen van Rob Olde Hampsink. Ook runt hij met zijn echtgenote een Hema in Krimpen aan den IJssel.