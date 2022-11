Ieder jaar een ‘nieuwe’ fiets op Speelgoedbeurs Scouting Aalst-Waalre

AALST-WAALRE - De Speelgoedbeurs van Scouting Aalst-Waalre is in 49 jaar tijd uitgegroeid tot een begrip voor alle gezinnen met opgroeiende kinderen.

En voor hen die van puzzelen houden. Of oude autootjes. Of van poppen, boeken, elektronica, niet alledaags serviesgoed of van curiosa en prullaria.

Op de beurs kopen veel ouders ieder jaar een ‘nieuwe’ fiets voor hun kinderen. Puzzelaars gaan gerust met tien puzzels van 1000 stukjes naar huis, leggen ze, leveren ze in en komen een jaar later vol verwachting naar Blokhut De Meerberg om weer tien nieuwe te kopen.

Ruim 500 vierkante meter

Vele vrijwilligers hebben er weer enorm veel zin in. Maar eerst moet de ruim 500 vierkante meter vloeroppervlakte gevuld worden.

Leden van scouting Aalst-Waalre komen daarom zaterdag 5 november vanaf 10.00 uur bij iedereen in Waalre aan de deur. Zij zamelen de spullen in voor de beurs die volgend weekeinde plaatsvindt. De toegang is gratis en de opbrengst wordt besteed aan de aanschaf van tenten en uitdagend spelmateriaal voor de leden van de scouting.

Quote Veel betrokke­nen die eerdere jaren hebben meegehol­pen komen om elkaar weer eens te ontmoeten Wiljan Roijers, voorzitter

Wiljan Roijers is voorzitter van de Speelgoedbeurs en heeft er duidelijk veel zin in. „Mensen uit het hele dorp komen hierheen. Het is ook een soort reünie, want veel betrokkenen die in eerdere jaren hebben meegeholpen komen speciaal om elkaar weer eens te ontmoeten. En natuurlijk kopen ze ook altijd wel wat. Jan Lubse zal ook zeker weer van de partij zijn. Hij is fanatiek verzamelaar van álles van Anton Pieck. Volgens mij is zijn verzameling hier zelfs begonnen. Jan is een vaste klant zeg maar, en daarvan zijn er velen.”

Lokale historie

Bart Eversdijk is vrijwillig bestuurslid van stichting De Meerberg en ook nauw betrokken bij de beurs. Zelf bemant hij het weekend van de beurs een boekenstand, waar hij zich tussen alle boekwerken graag een weg baant op zoek naar de geschiedenis van Waalre. „Die boeken zet ik thuis in de kast. Ik houd ervan om over onze lokale historie te lezen.” Eversdijk en Roijers moeten lachen bij de vraag wat het gekste is dat zij ooit tussen de koopwaar aantroffen: „Geen idee, maar dat komt misschien omdat wij nergens meer van opkijken.”

De beurs aan de Heistraat 64 is geopend op vrijdag 11 november van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 12 november van 11.00 tot 14.00 uur. Vrijdagavond is er om 20.00 uur een veiling, waar items bij opbod worden verkocht. „Dat zijn spullen waarvan wij denken dat die wat meer waard zijn.” Het is aan veilingmeester Jan Heezen om daar op ludieke wijze het maximale uit te halen. Wat niet wordt verkocht, wordt geschonken aan goede doelen, waarmee actief de samenwerking is opgezocht.