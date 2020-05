Ieder zijn eigen tennisbal bij TV Valkenswaard

Slachtof­fer gewelddadi­ge woningover­val Valkens­waard buiten levensge­vaar, derde dader nog gezocht

3 mei VALKENSWAARD - Het slachtoffer van de gewelddadige woningoverval aan de Maastrichterweg in Valkenswaard is buiten levensgevaar. Dat meldt de politie zondagmiddag. De man is in het ziekenhuis behandeld aan de steekwonden die hij opliep.