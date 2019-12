‘Ik was meteen verliefd op Valkenswaard’

Met een feestelijk Brabants ontbijt hebben de Nieuwe Nederlanders, samen met burgemeester Anton Ederveen , hun naturalisatie gevierd. Ederveen wees erop dat het niet ophoudt met het inburgeringtraject dat leidt tot de naturalisatie. ,,Integreren is de Nederlandse samenleving goed leren kennen. Maak contact. Ga erop uit. Kijk wat er te doen is. En gebruik vooral ook je stemrecht.” De uit Syrië gevluchte Saria Abdahfatteh (22) herkende zich in de woorden van Ederveen. Hij is vijf jaar in Nederland en drie jaar in Valkenswaard. Hij volgt inmiddels een opleiding tot vrachtwagenmonteur op het Summa College. ,,Ik blijf mijn best doen om me aan te passen. Ik ben blij en gelukkig met de vrijheden die ik nu heb.”