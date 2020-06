In 1958 openen ridders en jonkvrouw het Hertog Jancollege in Valkenswaard

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

‘De inzegening van het Hertog Jancollege in Valkenswaard’ staat er bij deze foto geschreven. Het is 1958 als deze ridders en jonkvrouw door het centrum van Valkenswaard paraderen. Was dit ter ere van de opening van de school? We horen het graag. Ook andere anekdotes over de school zijn welkom. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto’s.

En dan de foto van vorige week. Het 150-jarige jubileum werd net niet gehaald door meubelfabriek Teurlincx & Meijers in Oirschot want in 2008 ging het familiebedrijf op de fles. Deze foto werd gemaakt tijdens een feestelijker moment. Het honderdjarige bestaan van het familiebedrijf dat bekend werd met de productie van de zogeheten Amerikaanse stoel.

Naar Amerika

Oprichter van het bedrijf was Cornelis Teurlincx. De Oirschottenaar was in de jaren vijftig van de negentiende eeuw verhuisd naar Amerika waar hij het meubelmaken onder de knie kreeg. In 1860 verhuisde hij terug naar Oirschot waar hij een kleine werkplaats aan de Rijkesluisstraat begon. Later volgde de samenwerking met zijn zwager Hendrik Meijers.

Na het overlijden van de oprichters namen de zonen van Meijers de fabriek over. Omdat zij geen opvolgers hadden, werd de fabriek in 1917 verkocht aan Just Nuijens en zijn broer Hendrik. Op hun beurt droegen de twee de leiding in 1941 weer over aan de zonen van Just. Een van die zonen was Louis en diens zoon Just was de laatste directeur van de fabriek.

Eén gulden en een kwartje

Volgens die Just Nuijens (76) was de Amerikaanse Stoel (later de Oirschotse stoel) erg vernieuwend bij de introductie. ,,Ik heb nog documenten gevonden waarin stond dat de stoel in 1884 voor één gulden en een kwartje verkocht werd.”

Het bedrijf maakte volgens Nuijens door de jaren heen de nodige dalen mee. ,,Door creatief te ondernemen, kon het hoofd boven water worden gehouden. Toen er gebrek was aan vakkundig personeel werd er samen met andere meubelfabrikanten een school opgericht en toen de verkoop van stoelen inzakte, werd een contract gesloten voor het leveren van dekstoelen voor de schepen van de Holland-Amerikalijn.”

Prinses Margriet

Sinds de jaren 30 van de vorige eeuw mocht het bedrijf zich hofleverancier noemen. Volgens Nuijens is er een kleine kans dat er nog een kinderstoeltje van Teurlincx & Meijers in een van de paleizen staat. ,,In 1949 kwamen koningin Juliana en prins Bernard op bezoek in Oirschot. Van de gemeente hebben ze toen dat door ons vervaardigde stoeltje gekregen voor prinses Margriet. Of ze het nog hebben, weet ik natuurlijk niet. Aan de stoel zal het niet liggen want die zijn echt onverwoestbaar.”

