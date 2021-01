In Brouwergat zijn ze klaar voor ‘thuiscarnaval’

DOMMELEN - Hoewel carnaval dit jaar definitief niet doorgaat, zetten ze in Dommelen alles op alles om er toch een feest van te maken. Een thuispakket is één van de redders in nood.

‘We hebben uiteraard lang ijdele hoop gehad dat we enige vorm van een alternatief carnaval buiten konden organiseren”, vertelt Luciën van Den Heuvel van CV De Pintenwippers. „Maar helaas blijkt ook dat niet mogelijk.” Samen met een zogenoemde denktank is een afvaardiging van de carnavalsvereniging met andere inwoners uit Dommelen gaan nadenken over mogelijke activiteiten. „Er zijn eigenlijk ideeën genoeg, maar alles kost natuurlijk behoorlijk wat tijd. Bovendien veranderen de maatregelen nogal eens, dus dat maakt het dubbel lastig.”

Als ludieke actie voor het ‘thuiscarnaval’ besloot de vereniging carnavalspakketten samen te stellen voor alle inwoners. In die pakketten zitten allerlei feestattributen, zoals slingers en serpentines. Ook een echte Brouwersgatse sjaal en vlag zijn inbegrepen. ,,We hopen dat we mensen hiermee toch een beetje in een carnavalsstemming kunnen brengen. En uiteraard belonen we het mooist versierde huis met een leuke prijs”, aldus Van Den Heuvel.

Spuiten van Elf

Naast deze actie worden voor de ‘gangbare’ carnavalsactiviteiten zoveel mogelijk alternatieven bedacht, zo ook voor de traditionele carnavalsmis op zaterdagochtend. „Deze hebben we afgelopen weekend opgenomen. Met een flinke knipoog zullen hier natuurlijk onze fictieve prins Vaccine met zijn Spuiten van Elf en onze jeugdprins Pandemie met zijn mondkapjes een rol in spelen.”

Ook het jaarlijkse carnavalsbier wordt dit jaar op een alternatieve wijze gepresenteerd. „Normaal oogsten we natuurlijk altijd een Hop en Mout hiervoor, maar dit jaar presenteren we het bier BL&ND. Dit is samengesteld uit alle hoppen en mouten van de afgelopen vier jaar. Dit bier is natuurlijk te verkrijgen voor de thuiscarnavallers.”

Carnavalsquiz

Tenslotte staat er een carnavalsquiz op de planning. „Deze zal met halfvasten plaatsvinden, dus op 13 maart, waarvoor we natuurlijk iedereen uitnodigen om mee te doen”, vertelt Van Den Heuvel. Het feit dat carnaval niet door kan gaan, leeft enorm binnen de vereniging. „Ik krijg regelmatig berichtjes van de echte die hard carnavalsvierders waarin ze aangeven dat ze het zo missen, en om raad vragen. Het is ook gewoon gek.

Het is van belang dat we het carnaval op welke manier dan ook levend houden in Dommelen. Dus ik denk dat ik een biertje opentrek en zelf maar in de polonaise door de kamer ga, met de speakers vol open, zodat de buurt mee kan genieten van goeie carnavalsmuziek. Mét uiteraard mijn pak aan, want dat mis ik toch wel gruwelijk.”