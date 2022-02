In Brouwersgat is deze carnaval #allesvoordejeugd

DOMMELEN - „Het is heel simpel, carnaval staat dit jaar helemaal in het teken van de jeugd in Dommelen. Doordat er dit jaar natuurlijk geen grote prins is, kan dat ook volledig.”

Na de persconferentie van vorige week is er in heel korte tijd een volledig carnavalsprogramma in elkaar gedraaid. „We hebben echt gestreefd naar een jeugdcarnaval zoals het was voor corona”, legt Linda Verberne van CV De Pintenwippers uit.

Quote De twaalf- en zestienja­ri­gen vallen toch vaak tussen wal en schip Linda Verberne, CV De Pintenwippers

„Hierbij hebben we wel gebruikgemaakt van de situatie om eens goed te kijken naar het aanbod voor twaalf- tot zestienjarigen. Zij vallen toch vaak tussen wal en schip. Onder de twaalf gaan kinderen vaak mee met hun ouders, boven de zestien is er vaak wel een plek te vinden waar ze naartoe kunnen of ze komen zelfs al binnen in sommige cafés. Maar voor de doelgroep daartussen is het gewoon lastiger. Voorheen ging deze jeugd vaak naar ‘de Tref’ bij Partycentrum Bommel, maar dat bestaat niet meer.”

Speciale jeugdavonden

In het programma van De Pintenwippers is er zowel op zondag- als op maandagavond een speciale avond voor de jeugd. „Op zondagavond komen Schorre Sjef en MC Vals optreden, die onder de jeugd goed bekend zijn. En op maandagavond is er een fuif van de jeugdprins, met daarbij natuurlijk een goede dj”, vertelt Verberne.

Quote Natuurlijk mogen de ouders mee komen, maar we hopen dat zij toch echt vóór in het café blijven Linda Verberne, CV De Pintenwippers

„Deze feesten zijn ook echt voor de jeugd bedoeld, met muziek die zij leuk vinden. Natuurlijk mogen de ouders mee komen, maar we hopen dat zij toch echt vóór in het café blijven.”

Hoodies en mutsen

Volgens de carnavalsvereniging is deze investering in de jeugd belangrijk. Verberne: „We zijn echt aan het kijken hoe we het carnaval voor de jeugd weer interessant kunnen maken. Zo hebben we bijvoorbeeld dit jaar mooie hoodies en mutsen laten maken met daarop de onderscheiding van de jeugdprins. We hopen dat de jeugd het zo ook weer een beetje ‘cool’ gaat vinden om bij de jeugdraad te komen.”

Ondanks dat er weer heel veel mogelijk is dankzij de versoepelingen, is er voor de volwassenen in het programma minder opgenomen aan activiteiten dan voorgaande jaren. „Natuurlijk zijn er wel wat activiteiten, zoals de NieNormaalSjow op zaterdagmiddag en The Voice met de Nienormaalboys op zondagavond, maar verder is ons motto dit jaar echt ‘Alles voor de jeugd’.”

Omgekeerde wereld

,,Eigenlijk gewoon een omgekeerde wereld dus. Nu gaan de kinderen niet met de ouders mee carnaval vieren, maar de ouders mogen met de kinderen mee”, sluit Verberne lachend af.