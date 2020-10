In dialoog voor meer invloed in Waalre

Goede initiatieven komen in Waalre soms lastig van de grond. Maar ideeën zijn er in ruim voldoende mate. Zowel bij bewoners als bij ondernemers, verenigingen en andere partijen. Inwoners willen niet alleen maar geïnformeerd worden over de plannen van hun gemeente: zij willen vaak ook zelf de regie hebben in de ontwikkeling van ideeën. Zeker wanneer die hun eigen leefomgeving betreffen.

Dat is tenminste de overtuiging van Pieter Donders, Maarten van der Sande en Henk de Vrind. Zij organiseerden woensdag in Het Huis van Waalre een inspiratiesessie met als doel sympathisanten, ambassadeurs en activisten op de been te brengen die met elkaar de discussie en de dialoog aangaan. Gezamenlijk kunnen zij in hun dorp dan meer dingen voor elkaar krijgen dan nu het geval is. Het drietal vindt dat er in Waalre wel ruimte is om zelf verantwoordelijkheid te nemen, maar dat het bredere draagvlak om doelen te bereiken, nog ontbreekt.

Als vrijwilliger zetten veel Waalrenaren zich al in voor hun buurt of gemeente. Zo leveren zij bijvoorbeeld een bijdrage aan de instandhouding van vennen en heiden of praten zij over het loskoppelen van de hemelwaterafvoer van de huizen, zodat deze kunnen uitstromen in de publieke groenvoorziening. Maar dorpsbewoners zijn ook bezig met het oprichten van een coöperatieve boerderij, die de leden voorziet in eerlijk voedsel, terwijl ook de energietransitie een thema is. De organisatie wist voor de bijeenkomst twee sprekers van naam te strikken.

Zo gaf filosoof Gabriël van den Brink een minicollege over de kracht van saamhorigheid en ging regisseur zelfsturing, Wil van der Coelen, in op het ontwikkelen van gemeenschapszin. Bij de gemeente Peel en Maas heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de verhouding tussen overheid en burgers. Dat bracht de nodige worstelingen met zich mee, maar ook een grote dynamiek. ,,Als het gaat om kwaliteitsdenken, red je het als overheid niet meer met inspraakavonden alleen.” Om initiatieven in Waalre te verbinden worden kartrekkers gezocht. Dat is stap 2 in het vergroten van de betrokkenheid bij Waalre-brede thema’s.