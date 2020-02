In Dommelen barst carnaval dit weekend al los met Zondagskind en Dansgardefestival

,,We hebben er zin in, maar ik ben ook blij als het erop zit’’, zegt Rob Bakermans. Samen met zijn vriendin Wendy Follon vormt hij een belangrijk duo rondom de organisatie van het aankomend feestweekend. ,,Rob is chef zaterdag en ik ben chef zondag’’, legt Follon met een lach uit. ,,Heel makkelijk, want we kunnen elkaar zo heel goed up-to-date houden. Maar anderzijds praten we zo in de maanden voorafgaand eigenlijk nergens anders meer over.’’

Vroegere Brouwtrouw

Hoewel carnaval een gemeenschappelijke deler is, zijn beide evenementen totaal verschillend. ,,Zondagskind is eigenlijk de zittingsavond van Dommelen en de opvolger van de vroegere Brouwtrouw’’, legt Bakermans uit. ,,We zetten nu vooral in op lokaal muzikaal talent.’’

Tijdens het Dansgardefestival staat de dans centraal. ,,Het festival is ongeveer tien jaar geleden opgezet hier in Dommelen. De gezelligheid en vooral laagdrempeligheid was hierbij van groot belang’’, zegt Follon. ,,Tijdens de toernooien waar we met de dansgarde voorheen aan meededen, was de jury veel te kritisch en dat werkte demotiverend.’’

Inmiddels doen teams uit de verre omstreken mee aan het festival. ,,Het is gewoon altijd heel gezellig en bijna een ontmoetingsplek voor de prinsen van de dansgardes die meekomen. De competitie zit vooral in het juichende publiek’’, besluit Wendy met enige trots.