In het voorjaar van 2025 wordt het weer gezellig in Aalst

Mensen konden vragen stellen en ideeën en wensen kenbaar maken. Corrie Vermeijlen (87) woont aan de Michiel de Ruyterstraat en kwam de tekeningen bekijken: „Ik woon vlakbij de winkels en dat vind ik ideaal. Fijn hoor, alles zo dichtbij. Ik zie dat er niet veel veranderd en dat bevalt me wel. Hoewel, er mag best nog een bankje bij. Veel oudere mensen maken gebruik van het bankje dat voor het kinderdagverblijf staat. Dat is een ontmoetingsplek geworden; zeg maar een plaats waar de ‘hangouderen’ uit de buurt samenkomen. Er mag nog wel een bankje bij.” Opschrijven deed Corrie het niet: „Nee, ik zie dat Marian van Hof 7 dat al heeft gedaan.”

Bomen, verlichting en waterberging

Overleg met kermisexploitanten en winkeliers

In het ontwerp voor de nieuwe dorpskern is met veel rekening gehouden. Er is overleg geweest met de kermisexploitanten, de winkeliers, de marktkooplui en de bewoners. Patricia ter Burg woont aan de Eindhovenseweg en staat ook gebogen over één van de tekeningen. „Maar wij hebben nog steeds geen extra parkeerplaats”, constateert zij. „Toen wij achttien jaar geleden aan de Eindhovenseweg kwamen wonen, kon parkeren nog wel. Kort erna werden die parkeerplekken een laad-en loszone. En in de huidige plannen is ook die weg. Ons bezoek moet de auto bij Albert Heijn parkeren en er is ook geen plaats voor onze tweede auto.” Dat vindt Ter Burg lastig, hoewel ze wel andere lichtpuntjes ziet: „De Eindhovenseweg wordt een 30-kilometerweg. Eindelijk kunnen wij ’s nachts ons raam ook eens open laten staan.”