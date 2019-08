‘In no-time zijn waar je wezen moet’

Mensen die de ov-flexapp op hun smartphone hebben gedownload, hoeven tegenwoordig niet lang meer in de verzengende zon of stromende regen op de bus te wachten. In Eindhoven, Veldhoven, Aalst, Waalre en Best bestellen ze de flexbus van Bravo op een tijdstip en bij een halte die hen het beste uitkomt. Ook via de site of telefoon zijn ritjes te reserveren.