In stilte zweten op de stoep: silent disco spinning bij Paramount in Aalst

Deze week vinden de eerste spinninglessen plaats bij sportschool Paramount sinds het coronavirus begin maart alles plat heeft gelegd. Van Meijel is tevreden over de eerste dag: ,,Het was nog een klein beetje stoeien met de techniek maar ik was voor iedereen goed verstaanbaar."

Het succes van vandaag smaakt naar meer voor de sportschoolhouder: ,,Het zat al goed vol vandaag dus ik verwacht dat we ook op andere dagen gaan fietsen. Daarnaast kunnen we ook weer starten met andere activiteiten als clubpower en zumba. Uiteraard met koptelefoons. Of de nieuwe techniek ook een blijvertje is? Van Meijel: ,,Als we straks weer binnen mogen sporten zou het niet echt hoeven. Van de andere kant: het biedt wel meer mogelijkheden. Bijkomend voordeel van de koptelefoons is dat onderling kletsen niet zo gemakkelijk meer is." Ze lacht: ,,Nu moeten ze gewoon fietsen."