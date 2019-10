In Valkenswaard aangereden verkeersregelaar: ‘Als iemand kwaad wil, is een auto een wapen’

‘Zijn dochtertje zat ernaast en begon hysterisch te gillen’: verkeersre­ge­laar Jim (35) aangereden en geslagen in Valkens­waard

7 oktober VALKENSWAARD - ,,Kut.‘’ Een ander woord heeft Jim van Kooten niet als hij onderweg is naar het ziekenhuis. Hij moet een foto laten maken van zijn voet, nadat hij even daarvoor is aangereden en mishandeld door een automobilist. En dat alleen maar omdat hij zijn beroep uitoefende.