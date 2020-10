In Valkenswaard kun je zelf een (virtuele) drugsbende oprollen, en direct wat leren over criminaliteit

Met de app 'Eenheid75' kunnen inwoners dagelijks op pad om de bende te helpen oppakken. Via meldingen op social media en in de app, krijgen deelnemers aanwijzingen om naar bepaalde plekken in het dorp te gaan.

Signalen herkennen

De Eenheid75-krant die deze week huis-aan-huis is verspreid, is onderdeel van het spel. Het doel: signalen van drugscriminaliteit leren herkennen én er melding van maken.

Op een speelse manier, met serieuze ondertoon, sporen inwoners drugscriminelen op. De drugscriminaliteit komt zo onder de aandacht. Drugsdumpingen horen hierbij. Niet iedereen is hiermee bekend. Daarom startten de gemeente Valkenswaard, de politie, Meld Misdaad Anoniem en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland deze pilot.

Quote ,,Ik heb de krant over het spel gelezen. Zo'n actie is goed voor de bewustwor­ding. René van de Vondervoort, Deelnemer

'Let op: oproep aan Valkenswaard. Eenheid75 heeft jullie hulp nodig!’; de eerste aanwijzingen zijn een feit. De coördinaten die in het Facebookbericht staan, verwijzen naar parkeerplaats De Malpie, in het bos.

Gakkende ganzen

De vogels fluiten er lustig op los en de ganzen gakken vrolijk. De app geeft de melding: 'In dit natuurgebied zijn vaten met drugsafval gedumpt. Richt je AR-camera op de omgeving.' Dan verschijnt er een stapel vaten met radioactief afval op het telefoonscherm.

Bij het oplossen van de vragen in de app, is de huis-aan-huis verspreide krant noodzakelijk. Net als in een escaperoom, los je vraagstukken op om verder te komen. Bij het juiste antwoord, krijg je uitleg over deze drugsdumpingen in de augmented reality citygame.

Geldkoffer

,,Het verbaast mij niet dat hier chemisch afval wordt gedumpt", vertelt René van de Vondervoort. Hij wandelt bij De Malpie met zijn vrouw. ,,Ik heb de krant over het spel gelezen. Zo'n actie is goed voor de bewustwording.”

De tweede aanwijzing van de dag doelt op de coördinaten van Theater De Hofnar. Ook hier geeft de app een meldcode. Bij het openen van de code, verschijnt een geldkoffer op de grond. 'Hoeveel geld zit er in de koffer?', vraagt de app.

Mooi initiatief

Ilse van Gerven is bij De Hofnar: ,,Ik vind het een mooi initiatief. Voor mij is het een ver-van-mijn-bed-show, maar op het nieuws zie ik regelmatig items over drugsdumpingen."

In totaal zoek je met het ondermijningsspel naar acht verdachte situaties. Van 17 tot en met 20 oktober komen iedere dag twee nieuwe aanwijzingen op de social media van Eenheid75. Vanaf 21 oktober zijn alle opdrachten in één keer te spelen.

Pop-up escape room

,,We hopen dat de meldingsbereidheid op deze manier hoger wordt. Valkenswaard is de eerste gemeente waarin we dit testen en we willen het in heel Brabant en Zeeland uitrollen", vertelt Marloes van Nistelrooij, communicatieadviseur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

In verband met corona roept de organisatie op mensen maximaal met z'n tweeën op pad te gaan. Bij de game hoort een pop-up escape room, die is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. De app blijft zeker beschikbaar tot het moment dat de escaperoom open mag.