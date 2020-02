In Waalre waarschuwen sensoren mantelzorger bij onraad

WAALRE - Staat midden in de nacht de deur van de flat van opa open? Of dwaalt hij op een vreemd tijdstip door zijn appartement? In Waalre krijgen vijftig hulpbehoevende inwoners sensoren in huis die in zo’n geval de mantelzorger of directe omgeving waarschuwen dat er mogelijk iets mis is.

De techniek moet ervoor zorgen dat oudere of andere hulpbehoevende Waalrenaren langer thuis kunnen blijven wonen. Deelnemers moeten indien mogelijk mantelzorgers of buurtgenoten bij het systeem betrekken. Dat zou hun sociale netwerk moeten versterken. Voor de gratis proef worden begin april vijftig alleenstaande zeventigplussers en andere zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners geselecteerd.

Voor veiligheid, tegen eenzaamheid

Het draait allemaal om veiligheid en het tegengaan van eenzaamheid, zegt wethouder Lianne Smit. ,,Belangrijk, want we staan voor de uitdaging dat mensen steeds langer alleen moeten blijven wonen.” Met verschillende technische middelen in huis helpt het systeem - genaamd LeefSamen - met het in de gaten houden van de bewoner. Rooksensoren melden rook of brand, bewegingssensoren ‘zien’ of iemand op een vreemd tijdstip door het huis loopt en sensoren op ramen en deuren controleren of alles op de gebruikelijke tijdstippen gesloten is. Omdat niet iedereen hetzelfde leefpatroon heeft, wordt het systeem op de individuele gewoontes ingesteld. Zo zal bij een verward persoon eerder een alarmsignaal worden gegeven als de deur ‘s nachts open gaat dan bij een andere deelnemer.

Mantelzorger

Deelnemers moeten een mantelzorger of buurtgenoot opgeven die de alarmsignalen op een app ontvangt. Voor mensen zonder sociaal netwerk kan een alarmcentrale de meldingen opvangen. Maar die deelnemers zullen worden gestimuleerd om iemand te vragen om de rol van mantelzorger op zich te nemen. ,,Zoek dan iemand in je straat”, zegt wethouder Smit. ,,Het zou het allermooiste zijn als dat eenzaamheid tegengaat.”

Geen gegevens doorverkocht

Na de proef van zes maanden moeten deelnemers besluiten of ze willen doorgaan, op eigen kosten. De aansluiting zal normaal zo’n 170 euro kosten maar is voor de deelnemers gratis. Het abonnement kost 7,50 tot vijftien euro per maand. Een glasvezelverbinding is wenselijk maar niet noodzakelijk. In Nuenen, Eersel en Helmond is het systeem al getest. Volgens wethouder Smit besloot daar ruim zeventig procent van de deelnemers door te gaan. Overlijden en verhuizing waren de belangrijkste redenen om te stoppen. Een enkeling maakte zich zorgen over z’n privacy. ,,Er worden geen gegevens doorverkocht en de deelnemers blijven eigenaar van hun informatie”, benadrukt Smit.

Minimaal vijftig deelnemers