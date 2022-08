Info en exotenwerkdag over ongewenste planten

Overal duiken deze zogeheten ‘invasieve exoten’ op, planten(en dieren) die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. En daarbij veelal voor problemen zorgen voor de mens en de natuur. De gezamenlijke aanpak van de A2-gemeenten geschiedt door onder meer een informatiebijeenkomst voor inwoners, terreineigenaren en bedrijven. In elk van de drie gemeenten is er één ontmoetingsavond. In Valkenswaard op 8 september om 19.00 uur in het IVN-gebouw D’n Nieuwe Hof aan de Bosstraat 25, in Heeze-Leende op 17 september in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 (om 9.30 uur) en in Cranendonck ook op 17 september en dan in het IVN-gebouw aan de Jan van Schoonvorstlaan 11 te Soerendonk(om 13.30 uur). Deze infobijeenkomsten duren anderhalf uur. Vervolgens is er op zaterdag 1 oktober een werkdag. Om zo in gezamenlijkheid van gemeenten, vrijwilligers en een hovenier een verdere verspreiding van de uitheemse planten te voorkomen.