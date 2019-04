Informateur Bonouvrié aan de slag in Waalre

WAALRE - Oud-wethouder Ton Bonouvrié is aangesteld als informateur in Waalre. De voormalig loco-burgemeester gaat de mogelijkheden in kaart brengen om tot een nieuwe coalitie te komen. Hij is maandag begonnen met zijn taak.

Bonouvrié is door de VVD naar voren geschoven. Opmerkelijk genoeg neemt naast die partij ook Aalst Waalre Belang (AWB) het initiatief tot de vorming van een nieuwe coalitie. Fractievoorzitter Jo Claessen: ,,Met vier zetels zijn wij de grootste partij, daarom is het logisch dat wij het voortouw zullen nemen.'' De voormalig griffier sluit niet uit een lijmpoging met VVD en CDA te gaan ondernemen.

Verstoord

VVD en CDA stopten vorige week de samenwerking met de coalitiegenoten Groenlinks, AWB en ZW14. Eerder gaven alle vier de wethouders aan dat ze hun werk niet langer konden uitvoeren vanwege verstoorde verhoudingen binnen de coalitie.

De PvdA heeft met spoed een extra raadsvergadering aangevraagd. Fractievoorzitter Janpeter Hazelaar: ,,De wethouders hebben aangegeven dat ze niet verder te kunnen met deze coalitie. Voor ons is veel nog onduidelijk.''

Hazelaar wil net als D66 weten wat er zich precies binnen de coalitie heeft afgespeeld, voordat hij nieuwe besprekingen wil starten. Het is nog onduidelijk wanneer de extra vergadering zal worden ingelast en het is ook onduidelijk of die publiekelijk zal zijn. De reguliere raadsinformatiebijeenkomst van morgen is afgelast.

De VVD wil de spoedvergadering niet afwachten en heeft oud-wethouder Ton Bonouvrié aangesteld als verkenner. Bonouvrié is lid van de VVD en kent alle hoofdrolspelers binnen de gemeenteraad van Waalre. GroenLinks heeft al gezegd een uitnodiging van Bonouvrié af te zullen slaan. Volgens fractievoorzitter Joke Beuger is eerst AWB aan zet omdat die partij de grootste werd. ,,Dat doet recht aan de verkiezingsuitslag‘’, zegt Beuger.

Dat er een informateur is aangesteld heeft volgens bestuurskundige Marcel Boogers waarschijnlijk gevolgen voor de samenstelling van het college. ,,Het is gebruikelijk dat een nieuwe partij een eigen wethouder wil meenemen.''

Boogers, verbonden aan de universiteit van Twente, noemt de gang van zaken in Waalre uiterst ongebruikelijk. Vorige week zegden de wethouders hun vertrouwen op in de gemeenteraad. ,,Meestal gebeurt het andersom'', zegt Boogers. ,,Dan heeft de raad geen vertrouwen meer in een wethouder.''

Ongebruikelijk

De wethouders zijn formeel aangesteld door de gemeenteraad en voeren het coalitieakkoord uit. Boogers: ,,Door het vertrouwen op te zeggen in de raad, geven de wethouders aan dat ze de mensen die hen hebben aangesteld niet vertrouwen.'' Volgens Boogers is het formeel mogelijk dat alle wethouders aanblijven, maar hij noemt het wel ongebruikelijk. Er is ook nog de mogelijkheid van gedoogsteun, waarbij de wethouders telkens moet zoeken naar een meerderheid binnen de raad.

Het is onmogelijk om de wethouders zelf om commentaar te vragen. Ook tijdens het tweewekelijkse persgesprek zullen de wethouders geen vragen beantwoorden over de bestuurscrisis.