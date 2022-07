Informatieavond warmte-isolatie in Waalre levert wat op: energiecoaches en een gezamenlijke aanpak

WAALRE - Waalre in Dialoog (WID) hield met de gemeente Waalre woensdag een informatieavond over het terugdringen van energiegebruik. Doel was helderheid brengen in de manieren waaróp en of er sprake kan zijn van een gezamenlijke aanpak. Dat doel lijkt behaald.

Er waren drie presentaties: Albert Burggraaf, beleidsadviseur duurzaamheid en milieu, zette uiteen wat in Waalre wél en niet kan. Inwoner Kees van de Marel gebruikt nog maar tien procent van de hoeveelheid gas die hij voorheen gebruikte en lichtte zijn succesverhaal toe. Cis van Beers van Buurkracht, een maatschappelijke onderneming die buurten met elkaar verbindt, vertelde over de aanpak waarin teams aan de slag gaan om, bijvoorbeeld, ‘verenigde straten’ aardgasvrij te maken.

Warmtepomp

Waalre zet in op de warmtepomp, op biogas en op groene waterstof. Prioriteit ligt tot 2030 bij het verduurzamen van woningen, waarna de aandacht gaat naar het aardgasvrij maken. Er komt geen warmtenet (warmte die gewonnen wordt uit aarde, water, biomassa en industriële productieprocessen). In Waalre zou dit volgens Burggraaf niet rendabel zijn.

Daar was niet iedereen uit zijn gehoor het mee eens. Resultaat: er komt een gesprek. Een aantal aanwezigen vond het jammer te horen dat netwerkbeheerder Enexis nog steeds bezig is met het uitvoeren van verkenningen of en hoe de kwaliteit en capaciteit van het netwerk wordt geborgd bij de lokale ontwikkelingen. „Dat schiet maar niet op”, verzuchtte een bezoeker.

Verduurzamen loont

Dat verduurzamen loont, lichtte Van de Marel toe. Zijn energierekening daalde van 7000 euro in 2015 naar 2400 euro in 2022. Daarvoor heeft hij wel ruim 35.000 euro moeten investeren in zijn huis uit 1981. Na eerst onderzoek te hebben verricht en adviezen te hebben ingewonnen, heeft hij behoorlijk bespaard. Zo liggen er zonnepanelen op het dak, zijn verschillende isolatiewerkzaamheden uitgevoerd, is HR++glas geplaatst en is de meterkast vernieuwd.

Daar is thermografisch onderzoek aan voorafgegaan. Met een speciale infraroodcamera is in beeld gebracht waar het huis warmte ‘lekte’. Deze warmtecamera’s liggen bij de brandweer en zijn te gebruiken. Uit de zaal klonk goedkeurend gemompel.

Voordelen van een gezamenlijke aanpak

Waar Van de Marel alles in zijn eentje bedacht, lichtte Buurkracht de voordelen van een gezamenlijke aanpak toe: niet alles zelf uitzoeken en gezamenlijke inkoop is goedkoper. De assistentie van Buurkracht kost de burger niets, want deze wordt ingehuurd door de gemeente.

Tegen het einde van de avond toonden WID én Burggraaf zich verheugd: veel mensen gaven aan te willen helpen met de organisatie van het gezamenlijk verduurzamen van woningen én er kwam voldoende input voor de inhoud van een informatiemarkt die op 5 oktober wordt georganiseerd in Het Huis van Waalre. Zo lijkt er schot te komen in de warmtetransitie in Waalre.