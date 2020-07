Intochtorganisaties in Waalre en Aalst voelen zich overvallen door Piet-motie

WAALRE - Waalre gaat over de kleur van de Pieten praten met de organisatoren van de Sinterklaasintochten in het dorp. Dit was de uitkomst van de motie die dinsdag in de raad werd aangenomen. Zowel de Vrienden van Aalst als de Vereniging voor de Jeugd voelen zich overvallen door het bericht.

,,Raar dat we dit uit de krant moeten lezen en dat er zelfs gedreigd wordt om de subsidie stop te zetten”, vindt Ron van Horrik (Penningmeester bij de Vrienden van Aalst). ,,De discussie was er intern natuurlijk al. Het is jammer dat door een kleine groep de wil wordt opgelegd voor iedereen, maar als het moet dan moet het. Als Eindhoven zegt ‘Zwarte Piet mag niet meer’, dan heeft dat voor ons ook consequenties. We zijn een vereniging die graag dingen voor het dorp organiseert. Daarbij moeten we niet naar onze eigen belangen kijken, maar naar die van de kinderen. We passen de intocht daarom liever aan dan dat we hem niet meer houden.”

Toch is er ook twijfel: ,,Ik ben bang dat dit ons vrijwilligers gaat kosten: veel van hen hebben ook kinderen. Het gevaar van herkenning is groot als ze als roetveegpiet rondlopen.”

Ook de Vereniging voor de Jeugd las over de motie in de krant. ,,Eerst informeren bij de clubs was aardig geweest”, reageert Pim van Leeuwen namens het bestuur. ,,Het toeval wil dat we hier deze week net over gesproken hebben. Als club sluiten we de ogen niet voor maatschappelijke ontwikkelingen. Deze discussie is al jaren bezig en je ziet steeds meer een verschuiving. Voor dit jaar – als de intocht met die 1,5 meter-samenleving tenminste door kan gaan – hadden we al besloten om een gemengd gezelschap van de Pieten te maken.”

Ronduit onbegrip is er van beide verenigingen over het voorstel van D66 om de subsidiekraan dicht te draaien. ,,Politiek tromgeroffel van de oppositie”, vindt Van Leeuwen. ,,Subsidie is voor ons nooit een prikkel om iets wel of niet te organiseren.” Van Horrik: ,,We gaan graag in gesprek, dus dit is helemaal niet nodig.” Hij lacht: ,,Volgens mij hebben we de subsidie voor dit jaar al gehad.” De subsidieprikkel haalde het overigens niet in de raad.