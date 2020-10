Inwoners van Valkenswaard helpen mee een drugsbende oprollen in een spel

‘Geen Pokémons, maar drugsafval zoeken’

Deelnemers krijgen vanuit de huis-aan-huiskrant en social media aanwijzingen om op bepaalde locaties in het dorp te gaan zoeken. Daar zien ze via hun telefoonscherm verdachte situaties. ,,Vergelijk het met Pokémon Go. Alleen ga je nu geen Pokémons vangen, maar zie je bijvoorbeeld een dumping van drugsafval", vertelt Marloes van Nistelrooij van het RIEC.

Het is de bedoeling dat burgers leren herkennen wat er in hun omgeving gebeurt en waar ze misstanden kunnen melden. Van Nistelrooij maakt er geen geheim van dat het nieuwe spel als doel heeft om de meldingsbereidheid onder mensen te verhogen. ,,Deelnemers krijgen vragen over hun eigen meldingsgedrag. Over vijf maanden stellen we nog een keer zulke vragen en willen we weten of hun houding ten opzichte van het melden is veranderd."