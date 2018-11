Inwoners Waalre boos over afhandeling petitie afvalfiets

Een groot deel van de inwoners van de wijk Voldijn-oost in Waalre is teleurgesteld in de gemeente. Ook D66 vindt dat de gemeenteraad anders en beter had moeten omgaan met de, al op 18 september jongstleden, aangeboden petitie over de beëindiging van de proef met de afvalfiets. De bewoners hebben nooit een reactie op hun verzoekschrift gekregen. Dinsdagavond werd er dan toch, onverwacht, het debat over gevoerd.