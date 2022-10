Inwoners zitten vol ideeën voor eeuwfeest Waalre, maar dan moet er wel genoeg budget zijn

Oprichten nieuwe school in Waalre verloopt stroef: ‘Heel vervelend dat je zo wordt tegengehou­den’

WAALRE - Een nieuwe basisschool oprichten, dat doe je niet zomaar even. Dat hadden de initiatiefnemers van ‘kindcentrum De Gelukstuin’ in Waalre ook wel door. Maar dat het nu zo stroef loopt, irriteert. ,,Het is vervelend als je zo wordt tegengehouden terwijl we zo enthousiast zijn. Het plan steekt volgens ons goed in elkaar”, zegt voorzitter Esther Sanders.

