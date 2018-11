Is dat nou wel zo slim: winkelruimten bijbouwen in Valkenswaard?

Taakstraf­fen geëist voor illegale verkoop erectiemid­de­len in Waal­re

16:22 DEN BOSCH - Voor de illegale handel in erectiemiddelen zijn donderdag taakstraffen van 80 uur geëist tegen een man (56) en vrouw (46) uit Nuenen. Het echtpaar verkocht Kamagra aan klanten in hun fetisjwinkel in Waalre. Tegen het bedrijf eiste de aanklager een boete van 2500 euro.