IVN Waalre: gemeente moet natuurbeleid aanscherpen

Het vennenprogramma in Waalre is een groot succes, vinden Ben Putman, Henk de Vrind en Frans Lavrijssen, bestuursleden van de stichting natuurwerkgroep Waalre. Maar het kan volgens de mannen nog beter, als de gemeente tenminste bereid is om het natuurbeleid aan te passen.

De komst van de stronkentrekker - een eigen uitvinding van de natuurwerkgroep - veranderde in 2015 de werkwijze rondom het beheer van de vennen. ,,We waren alleen maar aan het zagen en knippen”, verzucht Lavrijssen, ,,en na drie à vier jaar konden we weer opnieuw beginnen. Vrij onzinnig allemaal.”

Stronkentrekker

Het gat dat de stronkentrekker achterlaat verstoort weliswaar de natuur, maar de schade is beperkt. En belangrijk: er groeien niet meteen weer nieuwe takken. De ontstane kleine open plek wordt meteen ingezaaid met heide.

Rond het Vliegenven dat door de gemeente in eerste instantie als verloren werd beschouwd, is goed te zien dat deze aanpak werkt. Natuurorganisaties in het hele land zijn enthousiast en hebben de werkwijze overgenomen. Helaas is het daarmee nog niet klaar volgens Putman: ,,het ven is een heel eind opgeknapt, maar verder dan dit komen wij als natuurwerkgroep niet. Daarvoor is groot materieel nodig. De Bosgroep Zuid, die het natuurbeheer in de gemeente uitvoert, wil wel meer doen, maar beperkt zich door gebrek aan financiën tot bijhouden. En dat terwijl er nog zo veel kansen liggen. Voor zowel verbetering van natuur als ook in recreatiemogelijkheden.”

Reële vergoeding

Het drietal heeft een duidelijk beeld van wat er beleidsmatig zou moeten gebeuren. ,,Een reële vergoeding van de onkosten”, vindt Lavrijssen. ,,De gemeente ziet ons als gesubsidieerd hobbygroepje. Van particuliere grondeigenaren ontvangen we 60 euro per gewerkte dag. Dat is voldoende om ons materiaal - veiligheidsschoenen, knipwerktuigen en handschoenen - op peil te houden. De bijdrage van de gemeente, 500 euro voor ongeveer dertig werkdagen, is dat niet.”

Quote De gemeente ziet ons als gesubsidi­eerd hobbygroep­je, hun bijdrage schiet tekort Frans Lavrijssen, IVN Waalre

De Vrind: ,,het zou mooi zijn als de gemeente borden plaatst met informatie over de natuurwaarde in nieuw ontwikkelde gebieden als het Dommeldal en de Hogt. Een van de dood gered ven is óók nieuwe natuur. Als mensen lezen wat er gedaan is en waarom een plek bijzonder is, gaan ze zorgvuldiger met die plek om. Kijk naar het heideveld bij de Dirck van Hornelaan; een paar jaar geleden is dit opgeknapt en het lijkt nu alleen nog een groot hondentoilet.”

Mooi moment voor aandacht

,,Als het huidige beleid blijft bestaan, lopen er mensen op plekken waar ze niet zouden moeten zijn”, beaamt Putman. ,,De gemeente is nu bezig met de nieuwe omgevingsvisie voor de komende jaren, een mooi moment dus om aandacht voor de natuur te vragen. Er zijn heel veel mooie plekken in Aalst en Waalre, alleen al 32 vennen en 3 heidevelden. Het is zaak om dat op een verantwoorde manier bij de burger te brengen.”