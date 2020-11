Jacques van Gerven benoemd tot ereburger van Valkenswaard

Petitie tegen hoge huren en lange wachttij­den in sociale woningbouw

17 november OIRSCHOT/SOMEREN - ,,Voor de 47 nieuwe sociale huurwoningen aan de Barcelona in Oirschot waren meer dan 2200 gegadigden! Dat is wel het beste voorbeeld hoe groot het probleem op de woningmarkt is. Dan zie je pas hoe erg het is. De overheid, de regio én de gemeente moeten daar wat aan doen, dat is hun plicht.”