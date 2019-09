Jan B. vrijgesproken van wegmaken gedumpte lichaam van Freddy Janssen uit Valkenswaard

De 51-jarige Janssen, een voormalig No Surrenderlid uit Valkenswaard, verdwijnt op 9 mei 2016 van de aardbodem. Hij blijkt vermoord en zijn lichaam is in het het water gedumpt. Het lichaam is in stukken gesneden in mandjes van kippenrengaas verpakt. De mandjes zijn verzwaard met kinderkopjes en ingepakt in zwart en wit plastic. Vijf mandjes komen één voor één bovendrijven in het Markkanaal bij Den Hout.