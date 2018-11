Jan Gijsbers wil zwarte grond en variatie in Dommeldal

Inwoners Waalre boos over afhande­ling petitie afvalfiets

15:16 WAALRE - Opnieuw kwam de afvalfiets in de Waalrese politiek voorbij. D66 wilde aandacht voor de manier waarop is omgegaan met een petitie van de inwoners. GroenLinks weigerde deel te nemen aan het interpellatiedebat over het ‘uitgemolken’ onderwerp.