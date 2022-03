Jan Kerkhoff laat dossier Dommelkwartier niet los: ‘Valkenswaard zou 120 woningen bouwen, maar dat is door het college gedwarsboomd’

Dat geheime document lag ergens in een kluis, in de rechtbank, vertelde de rechter. En Kerkhoff wil het in handen hebben, maar de gemeente wil daar niks van weten. ,,Ook wij vinden transparantie een groot goed, maar in dit geval vinden wij het toch van belang dat het geheim blijft. Anders loopt de gemeente het risico in nieuwe onderhandelingen op achterstand komen te staan‘’, aldus de jurist van de gemeente.