Jane Hoed uit Valkenswaard reikt elke week een hand uit: ‘ik ben niet nieuwsgierig naar de ellende’

In december zijn mensen vaak milder gestemd en genereuzer dan tijdens de elf andere maanden van het jaar. Lekker eten, gezelligheid, cadeautjes: we realiseren ons, juist in de tijd van geurend dennengroen en glühwein, dat ‘krijgen’ niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is. Maar de bezinning is na de kerst vaak weer snel voorbij en een maandje later is alles weer terug in het normale ritme.

Kleine dingen maken het verschil

Zo niet voor Jane Hoed uit Valkenswaard. Hoed gelooft dat kleine dingen het verschil maken en nam zich voor om dit hele jaar, elke week, iemand te helpen. Zo wil ze een appeltaart bakken voor bij de koffie, het tweede artikel gratis bij de supermarkt schenken aan iemand die dat net niet kan betalen, wat lekkers voor een huisdier kopen of iets anders doen dat een mens blij of gelukkig kan maken. Haar voornemen postte ze op de facebookpagina ‘Waalre - Gratis/Te ruil/Te leen/Weggeef/Gevraagd’, die ruim vijfduizend leden telt. Al vrijwel direct gaven vele groepsleden aan het een fantastisch initiatief en een mooi gebaar te vinden. Deze reacties stroomden binnen, maar ook hulpvragen kwamen – weliswaar aarzelend maar toch – op gang. ,,Mensen durven weinig voor zichzelf te vragen. Dat weet ik en daarom gaf ik aan dat ze mij niets hoeven uit te leggen. Er is links en rechts zoveel ellende waar ik niets aan kan doen en door aan te geven dat ik niet nieuwsgierig ben naar de motieven, ligt de drempel wellicht wat lager.”

Toen de Valkenswaardse zich enige tijd geleden realiseerde dat op vragen als ‘wat wil je hebben voor jouw verjaardag?’ of ‘wat zijn de wensen voor Kerst?’ ze het antwoord schuldig moest blijven, wist Hoed dat ze zelf niet meer zoveel nodig heeft.

Schrijnende verhalen

Naast haar vrijwilligerswerk in de Kringloopwinkel in Aalst en wat zorgtaken voor haar ouders en kleinkinderen wilde ze nog wel iets doen. ,,Mensen attendeerden mij op GoedvoormekaarWaalre, de ‘marktplaats’ voor hulp, klusjes, maatjes en zorg, maar dan heb ik niet altijd de regie over mijn eigen tijd. Nu wel.” Hoed heeft haar wekelijkse goede daden inmiddels voor de hele maand al verricht. ,,Er zijn veel schrijnende verhalen en mensen willen toch graag hun verhaal kwijt, zo heb ik gemerkt.”