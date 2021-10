Jarige fanfare EMOS geeft Valkenswaard bankje cadeau

Volkslied

Pater Moeskroen

EMOS-voorzitter Bernard Baken wees bij de plechtigheid op de moeizame viering van het eeuwfeest. Op 10 oktober 1920 werd het muziekgezelschap opgericht. Het voorbije jaar had in het teken moeten staan van het honderdjarig bestaan. De voorbereidingen waren nagenoeg gereed. Begin 2020 verwees corona alles in één klap naar de prullenbak. Nu liggen toch weer in het verschiet het zomerconcert rond Pater Moeskroen (21 mei 2022) en de presentatie van het boek over honderd jaar EMOS op 18 december dit jaar. Een boek vol ervaringen, anekdotes en geschiedschrijving, verfraaid door tientallen foto’s en samengesteld door Etienne Wetzer.

Erepenning

Reuring

Voorzitter Baken is trots. ,,Misschien is dat zelfs nog wel belangrijker. Bij elk feest zijn we aanwezig. Maken we geen muziek, dan helpen we wel een handje of doen we mee met een activiteit. De verbondenheid met andere verenigingen is heel groot.” Ook dat was zaterdagmiddag weer merkbaar aan de ruime belangstelling op het zonovergoten Mgr. Kuijpersplein. Eén van de toeschouwers: ,,EMOS zorgt in positieve zin altijd voor reuring in het dorp.”