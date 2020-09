Jeanne Hendriks uit Valkenswaard: “Je mag niet zijn zoals je bent”

Al op jonge leeftijd voelde Jeanne Hendriks-van Mol uit Valkenswaard dat ze anders was dan andere kinderen. Later zou zijn gebleken dat ze beschikt over paranormale begaafdheden. Jarenlang worstelde ze met onbegrip. Door deskundige hulp kon ze een positieve draai aan haar leven geven. Met het eigen boek Daar waar meer is... als bekroning. De presentatie van het boek was afgelopen zondag. Door deze positieve wending in haar leven kan ze weer vooruitkijken. ,,Met mijn speciale gave zou ik graag andere mensen een helpende hand willen bieden. Om ook hen verder te brengen.”