Jeugd van Valkenswaard krijgt een eigen café met carnaval

Aalst heeft vakwerkhui­zen ónder de grond

9:29 WAALRE - Tom Hof is in zijn nopjes. De archeoloog is onder een stralende zon bezig met het aankrassen en inmeten van de grond op het bouwterrein aan de Gestelsestraat/Prunellalaan in Aalst. Op deze plek zijn bijzondere sporen en vondsten gedaan die teruggaan tot de dertiende eeuw.