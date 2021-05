Jeugdzorg Valkenswaardse jongeren niet in het gedrang, aldus burgemeester en wethouders

VALKENSWAARD - De recente ontwikkelingen rond jeugdzorgaanbieder Metabletica leiden er niet toe dat de zorg voor Valkenswaardse jongeren in het gedrang komt.

Dat stellen burgemeester en wethouders van Valkenswaard in antwoord op vragen van de CDA-fractie. Aanleiding voor die vragen is het kort geding dat Metabletica onlangs heeft aangespannen tegen de gemeente Eindhoven, die qua jeugdzorg als centrumgemeente fungeert. Volgens Metabletica zouden de tarieven die Eindhoven voor 2021 hanteert, niet reëel zijn.

Niet aangetoond

De rechtbank oordeelde dat de zorgaanbieder niet heeft aangetoond dat die tarieven niet reëel zijn en dat de Metabletica ook niet in financiële nood verkeert. Daarnaast stelde de rechter dat onvoldoende is aangetoond dat een kostendekkende levering van diensten met de huidige tarieven niet mogelijk is. In hoeverre de gemeentelijke tarieven van 2019 en 2020 voldoen, moet worden vastgesteld in de bodemprocedure die het Valkenswaardse bedrijf in gang heeft gezet.