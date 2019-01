Joke Das uit Dommelen: ‘Ik schilderde om te overleven’

,,Na het overlijden van mijn man en twee kinderen viel ik in een heel groot gat en toen ben ik, om alles van me af te zetten, gaan schilderen. Tijdens mijn jeugd had ik al ontdekt dat ik daar talent voor had. Ik ben op latere leeftijd naar de kunstacademie gegaan in Arendonk waar ik te horen kreeg dat ik veel oog voor detail had en dat mijn kleur combinaties heel goed waren. Deze opleiding heb ik niet afgemaakt want voor mijn gevoel kon ik het zelf ook wel. Schilderen gaf me heel veel rust en voldoening en is mijn redding geweest om niet gek te worden na het verlies van mijn man en kinderen. Ik schilder alles uit mijn hoofd, stillevens en ook portretten.”